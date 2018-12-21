İstanbul’da doğup büyüyen, Berklee College of Music’te eğitim almak üzere 2009 yılında Amerika’ya taşınan SIRMA, şimdi üstün yetenek vizesiyle yaşadığı New York’ta kariyerini sürdürüyor. Hem şarkı yazarı, hem aranjör, hem de prodüktör kimliğiyle birikimini ve tecrübelerini müziğine akıtan SIRMA, taze ve güçlü bir sesten çok daha fazlası...
Brooklyn’deki evinde kurduğu mütevazı stüdyosunda, sözünden müziğine, düzenlemesinden kayıtlarına kadar tek başına yarattığı “Belki Bir Gün” ile Spotify Viral 50 Türkiye listesine 3 numaradan giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken SIRMA’nın “Coming Undone” adlı çalışması, Amerika’lı müzisyenler Megan Dervin- Ackerman ve Myles Avery ile birlikte yarattığı bir şarkı. Şarkının akustik versiyonu ise, SIRMA’nın sadece düzenlemesinden ve prodüksiyonundan değil, aynı zamanda mix ve mastering’inden de sorumlu olduğu ilk çalışması.
"Coming Undone"ın akustik versiyonunu yayınlama fikri daha şarkı çıkmadan düşmüştü aklıma. Geçtiğimiz yaz İstanbul’dayken, daha önce stajyer olarak çalıştığım Babajim’de aldım bu versiyonun piyano kayıtlarını. Ben çaldım, Adham Farid kayıtları aldı. Sonra New York’a döndüm, kayıtları dinledim ve dinledikçe kemanlar canlandı hayalimde... Fakat bütçem kısıtlı, ne yapsam diye düşünürken Stephen Colbert’in The Late Show’unda hem gitar hem de keman çalan arkadaşım Maddie Rice’ı davet ettim bir gün evimdeki stüdyoma... Dedim 'bak ben böyle iki partisyonlu bir keman aranjmanı yazdım, her partisyon için 3’er kayıt alacağız, sonra ben öyle bir mix’leyeceğim ki, senin tek bir kemanından bir yaylı orkestrası oluşturmuş olacağız...' O da kırmadı beni, fazla fazla aldık kayıtları. Üstüne vokalimi kaydettim, evimdeki vokal kabinimde, tek kanal... Sonra günlerce, azar azar, kulaklarımı dinlendire dinlendire uğraştım mix ve mastering aşamasıyla... Ekipmanlarım çok kısıtlı, akustiği şahane bir stüdyom da yok henüz ama ses mühendisliği her şeyden önce kulak eğitimiyle alakalı bir meslek bence. Bu süreçte ben de kulağımı sadece bir müzisyen gibi değil, aynı zamanda bir ses mühendisi gibi kullanma fırsatı yakaladım. İçime sinene kadar çok uğraştım, ama değdi..."
Sırma Müzik etiketiyle yayımlanan "Coming Undone"ın akustik versiyonunu tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
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