Şırnak bayram namazı vakti: 20 Mart Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
2026 yılı Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte yurt genelinde bayram coşkusu başladı. 19 Şubat'tan bu yana oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı camilerde bir araya gelerek bayram namazını eda edecek. Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar ise bayram namazının saatini merak ediyor. Peki, 20 Mart Cuma günü Şırnak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm detaylar…
ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı’nın ilk sabahında, 20 Mart Cuma günü Müslümanlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, Şırnak'ta bayram namazı 06.44’te kılınacak.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat
- İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
- Gizlice Sübhaneke okunur.
- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
- İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
- İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
- Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2026
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar