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        Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı

        TÜRKİYEPetrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında günlük üretim kapasitesinin 30 bin varile ulaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:30
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        Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı
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        TÜRKİYEPetrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında günlük üretim kapasitesinin 30 bin varile ulaştığını duyurdu.

        TPAO, X sosyal medya hesabından Şırnak'taki petrol üretimine ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim! Günlük 30.000 varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz!" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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