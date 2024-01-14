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        Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 20 köy yolu kapandı

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:35
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        Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 20 köy yolu kapandı
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        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu ilçede 20 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde de kar temizleme çalışmaları yapıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de ana yollarda çalışmalarını sürdürüyor. 2 gündür kardan dolayı ulaşımın aksadığı Uzungeçit beldesine ise ekiplerinin çalışması ile Beytüşşebap üzerinden bağlantı sağlandı. Uludere ile Uzungeçit beldesi arasında kapalı olan Tanin Geçidi'nin de açılması için ekipler, çalışma yürütüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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