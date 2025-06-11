Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Gabar Dağı'nda düşüp yaralandı, askeri helikopterle alındı

        ŞIRNAK'tapetrol arama çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı'nda kayalıktan düşerek yaralanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeli Hüseyin Varol (23), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gabar Dağı'nda düşüp yaralandı, askeri helikopterle alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK'tapetrol arama çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı’nda kayalıktan düşerek yaralanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeli Hüseyin Varol (23), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

        Olay, öğle saatlerinde petrol üretim çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı'nda meydana geldi. Sahadaki çalışmalar sırasında TPAO personeli Hüseyin Varol, iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından askeri helikoptere alınan Varol, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Katil zanlısından tehdit ve arbede iddiası!
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        1.5 yaşındaki çocuk 5. kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hayvanlarını yaylalara götüren göçerlere mobil hizmet
        Hayvanlarını yaylalara götüren göçerlere mobil hizmet
        PKK'nın Çevrimli katliamında 35 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi anıldı
        PKK'nın Çevrimli katliamında 35 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi anıldı
        Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
        Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
        Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı