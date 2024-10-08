Şırnak'ta yaralı bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
Şırnak'ın İdil ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde bitkin ve yaralı halde bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Vatandaşlar tarafından geçen hafta ilçe kırsalında bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
Merkezde tedavisi tamamlanan kerkenez, Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kerkenezin tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındığını belirterek, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.
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