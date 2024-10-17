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        Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı din görevlilerini bilgilendirdi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri din görevlilerine dolandırıcılık suçuna karşı bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:02
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        Cizre'de polis dolandırıcılığa karşı din görevlilerini bilgilendirdi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri din görevlilerine dolandırıcılık suçuna karşı bilgilendirme yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü toplantı salonunda din görevlileri ile bir araya geldi.

        Polisler din görevlilerine dolandırıcılık suçuna karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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