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        Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde 34'e geriledi

        Dicle Elektrik, Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 34'e gerilediğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 18.11.2024 - 16:27
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        Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde 34'e geriledi
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        Dicle Elektrik, Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 34'e gerilediğini açıkladı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, ilde özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana düzenli bakım çalışmalarıyla enerji arz güvenliğinin artırıldığını belirterek, şehrin tüm bölgelerine kesintisiz ve verimli enerji hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Şehir merkezindeki başarıyı kırsal ve tarımsal sulama alanlarına taşımak için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Arvas, gerçekleştirdikleri kapsamlı altyapı ve kayıp kaçakla mücadele çalışmaları neticesinde 2016'da il merkezinde yüzde 71 olan kayıp kaçak oranının yüzde 34 seviyelerine düşürüldüğünü aktardı.

        Hedeflerinin il ortalamasını Türkiye ortalamasının altına düşürmek olduğunu belirten Arvas, şunları kaydetti:

        "Geliştirdiğimiz projelerle enerji kayıplarını azaltarak bölge ekonomisine önemli bir katkı sağladık. Bunun yanı sıra kayıt dışı tüketimin yol açtığı ekonomik kaybı en aza indirerek, şehrimizde daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı kurmayı başardık. 'Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz’ olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranlarını yüzde 8 seviyelerine kadar düşürdük. Şırnak'a özelleşmeden bu yana 4,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Şırnak'ın enerji altyapısını güçlendirme ve vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlama hedefimizde büyük bir ilerleme kaydettik. Yatırımlarda en büyük payı, enerjinin verimli dağıtımını sağlamak üzere şebeke yatırımları aldı."

        Şebeke altyapısının yanı sıra küçük ek tesis ve modüler hücre gibi destekleyici projelere de yatırım yapıldığını dile getiren Arvas, modern aydınlatma ve sayaç sistemlerinin de dahil olduğu bu çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

        Arvas, Şırnak'ta tarımsal sulama sezonunda kayıt dışı elektrik kullanımına da değinerek, bu durumun şebeke altyapısına ciddi bir yük getirdiğini, uzun süreli kesintilere neden olduğunu bildirdi.

        Kayıp kaçak oranını şehir merkezlerinde düşürdükleri gibi kırsal bölgelerde de aynı başarıyı yakalamayı amaçladıklarını aktaran Arvas, "Bu doğrultuda şebeke yatırımlarımızı ve düzenli bakım çalışmalarımızı kırsal alanlara taşıyacağız. Şırnak'ın her noktasında kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz enerji sağlama hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyişimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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