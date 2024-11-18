Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde 34'e geriledi

Dicle Elektrik, Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranının yüzde 34'e gerilediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, ilde özelleşmenin gerçekleştiği 2013 yılından bu yana düzenli bakım çalışmalarıyla enerji arz güvenliğinin artırıldığını belirterek, şehrin tüm bölgelerine kesintisiz ve verimli enerji hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hedeflerinin il ortalamasını Türkiye ortalamasının altına düşürmek olduğunu belirten Arvas, şunları kaydetti:

Şehir merkezindeki başarıyı kırsal ve tarımsal sulama alanlarına taşımak için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Arvas, gerçekleştirdikleri kapsamlı altyapı ve kayıp kaçakla mücadele çalışmaları neticesinde 2016'da il merkezinde yüzde 71 olan kayıp kaçak oranının yüzde 34 seviyelerine düşürüldüğünü aktardı.

"Geliştirdiğimiz projelerle enerji kayıplarını azaltarak bölge ekonomisine önemli bir katkı sağladık. Bunun yanı sıra kayıt dışı tüketimin yol açtığı ekonomik kaybı en aza indirerek, şehrimizde daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı kurmayı başardık. 'Kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz’ olarak adlandırılan 3K alanlarında kayıp kaçak oranlarını yüzde 8 seviyelerine kadar düşürdük. Şırnak'a özelleşmeden bu yana 4,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Şırnak'ın enerji altyapısını güçlendirme ve vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlama hedefimizde büyük bir ilerleme kaydettik. Yatırımlarda en büyük payı, enerjinin verimli dağıtımını sağlamak üzere şebeke yatırımları aldı."

Şebeke altyapısının yanı sıra küçük ek tesis ve modüler hücre gibi destekleyici projelere de yatırım yapıldığını dile getiren Arvas, modern aydınlatma ve sayaç sistemlerinin de dahil olduğu bu çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Arvas, Şırnak'ta tarımsal sulama sezonunda kayıt dışı elektrik kullanımına da değinerek, bu durumun şebeke altyapısına ciddi bir yük getirdiğini, uzun süreli kesintilere neden olduğunu bildirdi.