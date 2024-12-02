Askeri bando takımı Cizre'de konser verdi

Konseri, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Sezgin, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke de takip etti.

Marş ve türküleri seslendiren bandoya zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

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