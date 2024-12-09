Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, 262 sentetik hap, tabanca, 15 tabanca mühimmatı, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 6 bin 149 paket sigara, 16 elektronik sigara, 7 kilogram nargile tütünü, 88 kilogram çay, 520 gözlük, 134 elektronik eşya, 307 inşaat malzemesi, 258 kozmetik malzemesi, 60 şemsiye ve 291 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

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