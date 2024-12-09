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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:57
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 262 sentetik hap, tabanca, 15 tabanca mühimmatı, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 6 bin 149 paket sigara, 16 elektronik sigara, 7 kilogram nargile tütünü, 88 kilogram çay, 520 gözlük, 134 elektronik eşya, 307 inşaat malzemesi, 258 kozmetik malzemesi, 60 şemsiye ve 291 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 11'i hakkında adli işlem uygulandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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