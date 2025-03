Bakanlar Güler ve Bak, Şırnak'ta iftar programına katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur, olmayacaktır." dedi.

Bakan Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Daha sonra Güler ve Bak, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin simgesi, misafirperver insanların memleketi Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kentin birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkenin yükselen markası haline geldiğini söyledi.

Son yıllarda devletin hemen her alanda attığı adımlarla şehrin sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya koymaya başladığını anlatan Güler, hükümetin yatırımları ve belediyenin çalışmalarıyla şehrin çehresinin baştan sona değiştiğini belirtti.

Gabar'da her geçen gün artan varil miktarıyla çıkarılan petrolün şehrin ve ülkenin enerji konusundaki bağımsızlığına hayati katkılar sunduğunu ifade eden Güler, şöyle konuştu:

Güler, yatırımlar ve sahip olduğu stratejik konumuyla Şırnak'ın ticaret hacminin daha fazla artmasını beklediklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin en genç ikinci nüfusuna sahip Şırnak'ta sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıların şehrin tanıtımına katkı sağladığını anlattı.

Tarım ve hayvancılık alanında Şırnak'ın büyük bir sıçrama içerisinde olduğunu kaydeden Güler, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal üretimi artırmak için projeler hayata geçirdiğini, çiftçilere yönelik ciddi destekler sağladığını, bu sayede Şırnak'ın zirai verimliliğinin arttığını, kırsal kalkınma ve bölge ekonomisinin güçlendiğini dile getirdi.

Şırnak'ın yıllarca terörün gölgesinde kaldığını belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an yaptığımız tüm atılımlar işte bu kayıp yılların telafi edilmesi ve Şırnak'ın hak ettiği seviyeye bir an önce ulaşması içindir. Bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, koruyucularımız emsalsiz bir mücadele sergilediler. Şüphesiz bu mücadelenin baş kahramanları aziz şehitlerimiz ve cesaret timsali gazilerimizdir. Onlar vatanımız için büyük bedeller öderken onların emaneti olan siz değerli aileleri de bu bedelin yükünü üstlenenisiniz. Fedakarlıklarınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz. Yaptıklarınızın hiçbir karşılığı olmasa da devlet ve millet olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Elbette ki bu süreçte terörle mücadelede elde edilen büyük başarılarda siz Şırnaklı kardeşlerimin fedakarlık ve özverilerini de özellikle vurgulamak istiyorum."