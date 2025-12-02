Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre100. Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu, Emre Çevik, Ege Can Avcıl (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Batuhan Hüseyin Duman)
İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Massa Taha Berat, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)
Setler: 16-25, 17-25, 17-25
Süre: 77 dakika (24, 28, 25)
ŞIRNAK
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.