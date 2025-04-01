Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Hilal ve Şenoba beldelerinin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

Vatandaşlardan Hasan Kara, nadir yetişen ters lalenin çok güzel bir bitki olduğunu belirterek, "Buna gözümüz gibi bakıyoruz, koparılması da yasak. İl dışından ziyaretçiler de bu bitkiyi görmek için geliyor. Bitkinin 20 günlük bir ömrü var. Herkesin Şırnak yaylalarına gelip ters laleleri görmesini tavsiye ediyorum." dedi.