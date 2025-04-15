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        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu

        Şırnak'ta sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:48
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        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
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        Şırnak'ta sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleden sonra yerini sise bıraktı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Polis ekipleri sürücülere dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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