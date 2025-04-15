Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
Şırnak'ta sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Şırnak'ta sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleden sonra yerini sise bıraktı.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Polis ekipleri sürücülere dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.
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