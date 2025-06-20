Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kerkenez ve ev kırlangıcı doğaya salındı
Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ev kırlangıcı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Silopi ilçe kırsalı ile kent merkezinde yaralı ve bitkin halde bulunan iki kuş müdürlüğe teslim edildi.
Tedavileri tamamlanan kerkenez ile ev kırlangıcı, daha sonra ekiplerce doğal ortamlarına bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.