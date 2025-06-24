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        Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:05
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 1 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla​​​​​​​ serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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