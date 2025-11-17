Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:15
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Kasım'da asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, 1 gram skunk, 2 gram esrar, gümrük kaçağı 500 litre akaryakıt, 36 litre alkollü içecek, 58 cep telefonu, 80 bin 58 paket sigara, 208 elektronik sigara ve likiti, 310 puro, 238 elektronik eşya, 2 bin 143 muhtelif hırdavat malzemesi, 1103 tekstil ürünü, 387 kozmetik eşya, 277 süs eşyası, 532 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

