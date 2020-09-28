Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 21-27 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8´i PKK, 4'ü FETÖ olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-09-28 11:31:57
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