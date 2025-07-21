Şırnak'ta debisi düşen iki gölette toplu balık ölümleri
Şırnak'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri yaşandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde debisi düşen 2 gölette toplu balık ölümleri görüldü.
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Üçok ve Teke köylerindeki 2 gölette suyun debisi düştü.
Su debisinin düştüğü göletlerde toplu balık ölümleri gerçekleşti, çevreye kötü koku yayıldı.
İhbarla bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.
İncelemede; debiye bağlı sudaki oksijen miktarının düşmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi.
Göletlerden numune alınırken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.