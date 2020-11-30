Şırnak'ta resmi anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

AA

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Toplantıda, il genelinde "Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" konusunda değerlendirilme yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında uzaktan eğitimi geçilmesine, ilimiz genelinde il merkez, ilçeler ve köylerdeki resmi okul öncesi eğitim kurumları ve ana sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine, il ve ilçe merkezlerindeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve lise bünyesindeki anasınıflarında ve uygulama sınıflarında 1 Aralık - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim yapılmayıp uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir."