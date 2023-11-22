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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta taksi ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        Şırnak'ta taksi ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde taksiyle TIR'ın çarpıştığı feci kazada 1'i Irak uyruklu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 06:16 Güncelleme: 22.11.2023 - 06:16
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        Şırnak'ta can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
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        Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki TIR, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.

        2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı. Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #şırnak
        #Silopi
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