Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak’ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Son dakika haberleri

        Şırnak’ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

        Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi. Minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar Cizre ve Şırnak'taki devlet hastanelerine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

        Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

        AA'daki habere göre olay; Şırnak'ta Kızılsu köyü yakınlarında meydana geldi. Merkez Kızılsu köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu taşıyan minibüs devrildi.

        9 KİŞİ YARALANDI

        Kazada, sürücü ile araçtaki 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.​​​​​​​ Ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 25 Şubat 2026 (Müzakerenin Sonu Savaş Mı Barış Mı?)

        Kurtulmuş'tan ''Terörsüz Türkiye'' turu. Bahçeli'nin İmralı statüsü çıkışı. Ahmet Özer'den Bahçeli'ye teşekkür. F-16 uçağı neden düştü? Müzakerenin sonu savaş mı barış mı? Sumud filosu Gazze için yola çıkacak. Akran zorbalığına elektronik kelepçe. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Son dakika haberler
        #şırnak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte