Şırnak’ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi. Minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar Cizre ve Şırnak'taki devlet hastanelerine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
27.02.2026 - 12:32
Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
AA'daki habere göre olay; Şırnak'ta Kızılsu köyü yakınlarında meydana geldi. Merkez Kızılsu köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu taşıyan minibüs devrildi.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile araçtaki 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı. Ekipler olay yerinde detaylı inceleme başlattı.
