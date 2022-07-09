Sırt Fıtığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sırt Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi

Sırt fıtığı belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Tıp dilinde torakal disk hernisi olarak adlandırılan sırt fıtığı, omurgada yer alan disklerin içerisindeki sıvının boşalması ile meydana gelir. Bu sıvı boşalması sonucunda sırt bölgesinde yoğun ağrılar meydana gelir. Sırt fıtığı çok sık görülen bir fıtık türü olmasa da nedenleri ve tedavisi kişiler için merak konusudur.

Sırt Fıtığı Nedir?

Sırt fıtığı, sırtta bulunan omurgalarda meydana gelen hasardır. Bu omurgada hareket edilmesini sağlayan jel kıvamındaki sıvı dışarıya çıkar. Bu da sırtta bulunan sinirlere ve omuriliğe baskı yaparak sırt fıtığına yol açar.

Sırt Fıtığı Neden Olur?

Sırtta bulunan omurgalarda yer alan disklerin içerisinde jel kıvamında sıvılar bulunur. Bu sıvılar, omurgaların sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için önem arz eder. Ancak bazı durumlarda bu sıvılar dışarı çıkar, ağrı ve hareket sorunlarına yol açar. Bu sıvının dışarı çıkmasına neden olan durumlar arasında yaş, ani hareketler, kireçlenme ve travmalar yer alır.

Sırt Fıtığı Nasıl Geçer?

Sırt fıtığı tedavisi tespit edildikten sonra hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Tedavi hastaya göre değişiklik gösterebilir. İlk olarak yatak istirahati verilir. Ardında ilaç tedavisi, fizik tedavi ve ağrı kesici ilaçlar ve kremler uygulanır.

Sırt Fıtığı Belirtileri

Sırt fıtığı hastalığı ile birlikte kişilerin günlük hayat içerisindeki hareketlerinde kısıtlanmalar meydana gelir. İşte sırt fıtığı belirtileri :

Sırt ağrısı sırt fıtığının ilk belirtisidir. En temel hareketlerde bile kişi yoğun ağrılar hisseder.

Sırt kaslarında güçsüzlük hissedilir.

Sırt fıtığı aynı zamanda bacak ve kollarda da ağrı ile güçsüzlüğe yol açabilir.

İleri durumlarda felce yol açabilir.

Sırt Fıtığı Egzersizleri

Sırt fıtığı tanısı konulduktan sonra doktor kontrolünde egzersizlerin yapılması kaybolan esnekliğin yeniden kazanılması için çok önemli bir yere sahiptir. Bunun için temel egzersizler uygulanabilir. En basit sırt fıtığı egzersizi hastanın sırt üstü uzanarak dizlerini göğüslerine kadar çekme hareketidir. Bu pozisyonu uygularken sırt kaslarının gerginliği hissetmesi önemlidir. Bu yüzden yaklaşık 30 saniye dizler göğse çekili bir şekilde durulmalıdır. Bu hareket günde 5-10 kez tekrarlanmalıdır.

Sırt Fıtığı Ameliyatı Riskli Mi?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi sırt fıtığı ameliyatında da riskler bulunabilir. Sırt fıtğı ameliyatı en son tercih edilen tedavi yöntemidir. Eğer kişide kas gücü ve duyu kayıpları gerçekleşirse sırt fıtığı ameliyatı tercih edilebilir. Sırt fıtığı ameliyatının süresi fıtığın konumu ve adedine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak 45 dakika ile 1 saat arasında bu cerrahi operasyon sürmektedir. Sırt fıtığı ameliyatı olan kişiler 1 ya da 2 gün hastanede kontrol altında tutulur ve sonrasında taburcu edilir. Ameliyatın ardından geçen 6 ay boyunca da kişi dikkatli olmalı ve hareketlerini kontrol etmelidir. Ağır sporlardan uzaklaşmalı, egzersizlerini doktor kontrolünde yapmalıdır. Buna ek olarak ağır yük taşımamalıdır. Aksi halde ameliyatın gerçekleştiği dokulardan hasar meydana gelebilir ya da fıtık tekrar edebilir. Sırt fıtığı ameliyatı uzman doktorlar tarafından gerçekleştiği sürece risk taşımaz.