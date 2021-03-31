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Şişecam, 30 Haziran itibarıyla görevinden ayrılacak Ahmet Kırman'ın yerine Mustafa Görkem Elverici'nin genel müdür olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Ahmet Kırman, Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Firmadan KAP'a yapılan bikldirimde şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici'nin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir."

ŞİRKETE 2013'TE KATILDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Görkem Elverici, 1998 yılında Bilkent Üniversitesi MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. 2015 yılında Harvard Business School Advanced Management programını tamamlayan Elverici, halen Kadir Has Üniversitesi’nde Bankacılık-Finans doktora tezi çalışmalarına devam ediyor. 1998 yılında Türkiye İş Bankası’nda çalışmaya başlayan Elverici, sırasıyla, HSBC, Deloitte Danışmanlık ve Accenture Danışmanlık şirketlerinde orta ve üst kademe yönetici olarak görev aldı. Şişecam Topluluğu’na 01 Mart 2013 tarihinde Düzcam Grubu Mali İşler Direktörü olarak katılan Elverici, Mayıs 2014 tarihinden bu yana Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanı olarak görevini sürdürüyor.