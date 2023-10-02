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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kırman Yılın Cama Değer Katan İnsanı Ödülünü Como’da Aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Kırman Yılın Cama Değer Katan İnsanı Ödülünü Como’da Aldı

        Şişecam'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine katkıları nedeniyle Phoenix Ödül Komitesi tarafından takdim edilen ve cam sektörünün Oscar'ı olarak tanımlanan 'Yılın Cama Değer Katan İnsanı' ödülünü İtalya- Como'da aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:04
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        Kırman'a 'Yılın Cama Değer Katan İnsanı' ödülü
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        Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine katkıları nedeniyle Phoenix Ödül Komitesi tarafından layık görüldüğü, cam sektörünün Oscar’ı olarak bilinen Yılın Cama Değer Katan İnsanı (Glass Person of The Year 2023) ödülünü İtalya’nın Como şehrinde düzenlenen özel törende aldı. Phoenix Ödül Komitesi Başkanı Lincoln Brown’ın Prof. Dr. Ahmet Kırman’a ödülünü takdim ettiği özel geceye global iş dünyası ve cam sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

        "DÜNYANIN TEMEL SORUNLARINI ORTAK AKILLA ÇÖZEBİLİRİZ"

        Törende cam sektörünün, dünyanın temel sorunlarının çözümünde etkin rol oynayabileceğine dair bir konuşma yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman şunları söyledi: “Bugün dünyanın çok önemli üç büyük sorunu var ve bu sorunların çözümü için cam sektörüne önemli görevler düşüyor. Bu sorunların başında sürdürülebilir dünya anlayışının, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere özellikle gelişmiş ülkelerde kuvvetli biçimde seslendirilmesine karşın, politik ve ekonomik çıkarlar uğruna yeterince dikkate alınmaması geliyor. Çözüm için öncelikle cam sanayisinin kaynak kullanımı konusunda birlikte hareket etme ihtiyacı var. Ortak sorunların kâr hırsından arınarak, rekabeti en alt seviyede tutarak ve ortak akılla çözülmesi gerekiyor. Cam sanayisinde adaletli gelir dağılımı ve kadınlara fırsat eşitliği sağlanması ise diğer önemli konular. Bu alanlardaki ortak çabalarımızı da artırmalıyız.”

        Prof. Dr. Kırman Yılın Cama Değer Katan İnsanı ödülüne layık görülmesiyle ilgili de şunları ifade etti: “Dünya cam sanayisi açısından önem taşıyan ve sektöre katkıda bulunanlara 50 yılı aşkın süredir takdim edilen bu özel ödüle layık görülmek benim için büyük önem taşıyor. Hakimlik, akademisyenlik ve bankacılık sonrası bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğum cam sanayisinde yaptıklarımızın izleniyor ve takdir ediliyor olması hem motivasyon hem sorumluluk anlamında çok etkileyici. Değerli komite üyelerine teşekkür ediyorum.”

        Phoenix Ödül Komitesi Başkanı Lincoln Brown ise, sektörün gelişimine 17 yıldır önemli katkılar sunan, ilham veren liderliğiyle Şişecam’ın faaliyet alanlarında önde gelen global bir şirket olmasını sağlayan Prof. Dr. Ahmet Kırman’a bu ödülü takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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