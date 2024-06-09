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        Haberler Gündem Güncel Şişli'de kamyon balkonu yıkıp devirdi, ortalık savaş alanına döndü | Son dakika haberleri

        Şişli'de kamyon balkonu yıkıp devirdi, ortalık savaş alanına döndü

        İstanbul Şişli'de iddiaya göre, freni boşalan bir nakliyat kamyonu önce çarptığı bir apartmanın balkonunu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:01
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        Şişli'de faciadan dönüldü
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        Şişli'de faciadan dönüldü.

        Kuştepe Mahallesi'nde Musa P.'nin kullandığı nakliyat kamyonunun iddiaya göre yokuş aşağı ilerlerken freni boşaldı.

        Kontrolden çıkan kamyon dört yol ağzında bulunan bir binanın balkonuna çarptı. Balkonu yıkıp önüne katan kamyon devrilerek yan yattı.

        Kamyonda bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, işçiler sürücüyü kurtarmak için ön camı tekmeleyerek kırmaya çalıştı. Sürücü bulunduğu yerden kurtarıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi.

        Ortalığın savaş alanına dönerken polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyonun kaldırılması ile kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #İstanbul Şişli
        #kamyon
        #balkon
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