Şişli'de kamyon balkonu yıkıp devirdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul Şişli'de iddiaya göre, freni boşalan bir nakliyat kamyonu önce çarptığı bir apartmanın balkonunu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 09.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:01 facebook

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