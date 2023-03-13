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Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Peki, Şişli depreme dayanıklı mı? Şişli'de deprem riski nedir? Şişli deprem riski ve dayanıklılık haritası!

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  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    İstanbul Şişli deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ile 39 ilçenin deprem risk durumu ve nüfus bilgileri paylaşıldı. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Şişli’nin deprem risk haritası gündeme geldi. İşte deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI!

    “İstanbul İli Tuzla İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Tuzla ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

    ŞİŞLİ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    DEPREMDE MEYDANA GELECEBİLECEK KAYIPLAR İNCELENDİ

    Bu doğrultuda, 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından yapılan çalışma kapsamında, İstanbul’u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği mahalle bazında incelenmiştir (İBBJICA, 2002). Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada İstanbul’daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar incelenmiştir. (BÜMunich RE, 2002).
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    Şişli ilçesi yapım türlerine göre bina dağılımları şu şekildedir; ahşap 11 adet (%0.05), yığma 5.284 adet (%25.5)), tünel kalıp 8 adet (%0.05), prefabrik 163 adet (%0.78), çelik 4 adet (%0.02), betonarme 15.219 adet (%73.56).
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    Şişli ilçesi kat sayısına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1-4 kat arası binalar 7.237 adet (%35), 5-8 kat arası binalar 12.267 adet (%59), 9-19 kat arası binalar 1.185 adet (%6).
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    Şişli ilçesi yapım yılına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1980 öncesi 10.601 adet (%51), 1980-2000 arası 8.487 adet (%41), 2000 yılı sonrası 1601 adet (%8).
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    *Senaryo depremi için Şişli ilçesi mahalle bazlı "can kaybı - yaralanma" tahminleri
  • ŞİŞLİ DEPREM RİSK HARİTASI: Deprem risk haritası ile Şişli deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

    *Senaryo depremi için Şişli ilçesi mahalle bazlı "bina hasar" tahminleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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