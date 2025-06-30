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        Haberler Bilgi Yaşam Şişliklerinizin sebebi havalar olabilir: Sıcak havalarda vücutta oluşan ödemi engellemenin yolları

        Şişliklerinizin sebebi havalar olabilir: Sıcak havalarda vücutta oluşan ödemi engellemenin yolları

        Yaz geldiğinde sadece sıcaklıklar değil, vücudumuz da farklı tepkiler vermeye başlar. Özellikle el ve ayaklarda aniden oluşan şişlikler, çoğu zaman önemsenmese de altında yatan sebep sıcak havalara bağlı ödem olabilir!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 09:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 09:00
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        Şişliklerinizin sebebi havalar olabilir
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        Eğer siz de yazın ayak bileklerinizin şiştiğini fark ediyor ve nedenini anlayamıyorsanız, sebebi havalarda gizli olabilir. Sıcaklıkla birlikte vücudun verdiği doğal tepkiler, farkında bile olmadan ödem oluşumuna yol açabiliyor.

        SICAK HAVALARIN GİZLİ ETKİSİ: ISIYA BAĞLI ÖDEM NEDİR?

        Yaz aylarında birçok kişi ayak, el veya bacaklarında aniden oluşan şişliklerden şikayet eder. Bu durumun en yaygın nedenlerinden biri, sıcak havalarda ortaya çıkan “ısıya bağlı ödem” yani heat edemadır. Vücut ısıyı dışarı atmak için damarları genişletir ve bu da sıvının cilt altına sızmasına neden olur. Özellikle uzun süre ayakta kalmak ya da hareketsiz oturmak, bu sıvı birikimini artırarak belirgin şişliklere yol açar.

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        KİMLER RİSK ALTINDA?

        Isıya bağlı ödem, genellikle yaşlı yetişkinlerde ve kronik hastalığı olan bireylerde daha sık görülür. Ancak genç ve sağlıklı bireyler de sıcak ortamlarda uzun süre kaldıklarında bu durumdan etkilenebilir. Aşırı tuz tüketimi, yetersiz su alımı veya dolaşım problemleri bu riski artıran etkenler arasındadır. Kadınların hormonal döngüleri de bu tür ödemleri daha yoğun yaşamasına neden olabilir.

        ISININ DAMARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Sıcak hava damarların genişlemesine yol açar. Bu genişleme, damar içindeki sıvının bir kısmının çevre dokulara sızmasına neden olur. Özellikle yerçekiminin etkisiyle ayak bilekleri ve bacaklarda biriken sıvı, akşama doğru artan bir şişliğe sebep olabilir. Bu fizyolojik tepki ciddi bir sağlık sorunu yaratmasa da günlük yaşam kalitesini düşürebilir.

        ŞİŞLİKLERİ AZALTMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

        Bu tür ödemleri engellemek için alınabilecek bazı basit ama etkili önlemler vardır. İlk olarak, gün boyunca bol su içmek çok önemlidir. Vücudu susuz bırakmak, sıvı dengesinin bozulmasına yol açar. Ayrıca, tuz tüketiminin azaltılması, ayakların gün sonunda yukarı kaldırılması ve hafif egzersizler ile dolaşımın desteklenmesi önerilir. Rahat ayakkabılar tercih etmek ve bacakları serin tutmak da şişliği azaltan önemli faktörler arasındadır.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

        Isıya bağlı ödem genellikle zararsızdır ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçebilir. Ancak şişliklere ağrı, renk değişikliği veya nefes darlığı gibi başka semptomlar eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Bu belirtiler, ödemin daha ciddi bir sorunun habercisi olabileceğini gösterir.

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