Şişliklerinizin sebebi havalar olabilir: Sıcak havalarda vücutta oluşan ödemi engellemenin yolları

Eğer siz de yazın ayak bileklerinizin şiştiğini fark ediyor ve nedenini anlayamıyorsanız, sebebi havalarda gizli olabilir. Sıcaklıkla birlikte vücudun verdiği doğal tepkiler, farkında bile olmadan ödem oluşumuna yol açabiliyor.

SICAK HAVALARIN GİZLİ ETKİSİ: ISIYA BAĞLI ÖDEM NEDİR?

Yaz aylarında birçok kişi ayak, el veya bacaklarında aniden oluşan şişliklerden şikayet eder. Bu durumun en yaygın nedenlerinden biri, sıcak havalarda ortaya çıkan “ısıya bağlı ödem” yani heat edemadır. Vücut ısıyı dışarı atmak için damarları genişletir ve bu da sıvının cilt altına sızmasına neden olur. Özellikle uzun süre ayakta kalmak ya da hareketsiz oturmak, bu sıvı birikimini artırarak belirgin şişliklere yol açar.

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KİMLER RİSK ALTINDA?

Isıya bağlı ödem, genellikle yaşlı yetişkinlerde ve kronik hastalığı olan bireylerde daha sık görülür. Ancak genç ve sağlıklı bireyler de sıcak ortamlarda uzun süre kaldıklarında bu durumdan etkilenebilir. Aşırı tuz tüketimi, yetersiz su alımı veya dolaşım problemleri bu riski artıran etkenler arasındadır. Kadınların hormonal döngüleri de bu tür ödemleri daha yoğun yaşamasına neden olabilir.