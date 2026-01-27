Habertürk
        Sistem Alüminyum 2025'i büyüme ile kapattı

        Sistem Alüminyum 2025'i büyüme ile kapattı

        Sistem Alüminyum, küresel alüminyum talebinin 2050'de 120 milyon tonun üzerine çıkması ve bu büyümenin mobilite ile inşaat sektörleri tarafından tetiklenmesi sonucunda 2025 yılını yüzde 17 büyüme ile kapattığını bildirdi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:42
        Sistem Alüminyum 2025'i büyüme ile kapattı
        Küresel dönüşümün şekillendirdiği yeni sanayi ekosisteminde Sistem Alüminyum, 2025 yılında yüzde 17 büyüme kaydederken, 2026 yılında bu ivmeyi daha da ileri taşımayı hedefliyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Sistem Alüminyum, 2025 yılını 10.5 milyon dolar yatırım tutarıyla kapattı.

        Profil, kompozit panel ve alüminyum dövme ile faaliyetlerini büyüten şirket, kurulduğu günden bu yana 4 kıtada 75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Başta Almanya, Amerika, Fransa ve Avusturya pazarlarında faaliyetlerini artıran Sistem Alüminyum, ihracatını son yıllarda çeşitlendirerek büyüme ivmesi sürdürüyor.

        Öte yandan, Sistem Alüminyum, yeni sürdürülebilir ürününü Verdex markasıyla pazara sunarak çevre dostu çözümlerini ürün portföyüne dahil etti.

        Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği GES yatırımı ile de üretim tesislerinin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini güneş enerjisinden karşılarken, bu oranın yapılacak olan yeni yatırımlarla 2026 sonuna dek yüzde yüzde 30 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

        İlk aşaması 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanan tam otomatik stoklama sistemi ise 2026 yılında devreye alınacak.

        Elde edilen sonuçlar ile konuşan Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, "Alüminyumun küresel ölçekte stratejik bir malzeme haline geldiği bu dönemde, Sistem Alüminyum olarak büyümemizi yalnızca rakamlarla değil; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge yatırımlarımızla da destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız yüzde 17’lik büyüme performansımızın ardından, 2026 yılında ihracat gücümüzü artırmayı, ürün yelpazemizi genişletmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

