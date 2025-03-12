Site ve apartmanlara elektrikli araç düzenlemesi: Yapı ruhsatı zorunluluğu kalktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Resmi Gazete'de yayımlanan, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımından Yeşil Sertifika'ya, elektrikli araçlar için kurulacak şarj ünitelerinden engelsiz çocuk oyun alanlarına kadar pek çok başlıkta güncellemeye gidildi.

BELLİ TİPTEKİ BİNALARA YAĞMUR VE GRİ SU SİSTEMİ ZORUNLULUĞU

Buna göre, 1 Ocak 2026'dan sonra yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak.

Gri su (duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular) ise arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su sistemleri, yatak sayısı 200'den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan alışveriş merkezleri ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak.

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Bu şekilde binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanarak, yağmur suyu ve gri su sistemleriyle 1,5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

KEBAN BARAJI'NIN 1 AYDA ÜRETTİĞİ ENERJİ KADAR TASARRUF SAĞLANACAK

Güncellemeyle 2026'dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının Yeşil Sertifika'ya (YeS-TR) sahip olması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.

Değişiklikle 8 dönüm orman alanına eş değer 50 milyon kilogram sera gazı azaltımı ile 800 milyon TL tasarruf elde edilecek. YeS-TR sahibi binalarda, geri dönüşümlü malzeme kullanımıyla ekonomik kayıpların önüne geçilecek. Çevre etiketli, kimyasal ve radyasyon salımı az malzeme kullanımıyla da daha konforlu ve sağlıklı yapılar inşa edilecek.

Değişikliğe göre, 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarının en az yüzde 4'ünün engelli çocukların kullanımına sunulması zorunlu tutulacak. Bu alanlar, sadece engelli çocuklar için değil tüm çocukların aynı alanda beraber oynayabilecekleri şekilde tasarlanacak.

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YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNDE REVİZYON

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Formlarında artık elektrikli araç şarj ünitesi, güneş enerji sistemi, rüzgar enerji sistemi, kojenerasyon gibi tesisatların bulunup bulunmadığı bilgisi yer alacak. Böylece kat malikleri ve olası alıcılar yapıda hangi sistemlerin bulunduğu bilgisine belgeler üzerinden vakıf olacak, ilgili idarelerin de denetimlerinin aksamaması sağlanacak.