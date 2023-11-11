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        Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada

        SİVAS'ınGemerek ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ayşe Cengiz (78), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:20
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        Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada
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        SİVAS'ınGemerek ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ayşe Cengiz (78), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaza, dün öğle saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Cengiz´e, E.A. (28) idaresindeki 58 RZB 366 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz, kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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