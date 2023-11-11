Kamyonetin yayaya çarptığı kaza, kamerada

SİVAS'ınGemerek ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ayşe Cengiz (78), hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Cengiz´e, E.A. (28) idaresindeki 58 RZB 366 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz, kurtarılamadı. Kamyon şoförü E.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.