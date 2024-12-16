Sivasspor, Ömer Erdoğan'a emanet
SİVASSPOR, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini duyurdu.
SİVASSPOR, teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ın getirildiğini duyurdu.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor yönetimi, teknik direktörlük adayları arasında yer alan Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan'a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
19 Aralık Perşembe günü, 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda Ömer Erdoğan için imza töreni düzenlenecek.
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