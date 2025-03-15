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        Sivas'ta dere kenarında bulunan roket parçası imha edildi

        SİVAS'tadere kenarında bulunan anti personel RPG-7 roket parçası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:10
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        Sivas'ta dere kenarında bulunan roket parçası imha edildi
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        SİVAS'tadere kenarında bulunan anti personel RPG-7 roket parçası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarındaki dere kenarında, patlamamış bir askeri mühimmat görüldü. İhbarla bölgeye bomba imha uzmanı ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, mühimmatın askeri alanda eğitim amaçlı kullanılan anti personel RPG-7 roket parçası olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınındaki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada yürüyüş yapan bir sporcu grubu da bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye bağlanan roket parçası, patlatılarak imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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