Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta rahatsızlanan yolcunun halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildiği anlar kamerada

        Sivas'ta halk otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta rahatsızlanan yolcunun halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildiği anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta halk otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Yiğitler Mahallesi hattında çalışan otobüs şoförü Muhammet Cin (32), 21 Eylül'de seyir halindeyken bir kadının otobüste rahatsızlandığını fark etti.

        Baygınlık geçiren kadının durumunun kötüleşmesi üzerine güzergahını değiştiren Cin, kadını otobüsle hastaneye yetiştirdi.

        Hastanede sağlık ekiplerince müdahale edilen kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Sürücü Muhammet Cin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolcunun yanında 2 çocuk vardı. 'Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda reddetti. Yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. 'Siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Bu sefer kabul etti. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük çocuk olduğunu söyleyerek sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personelleri otobüsü karşılayıp hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü." dedi.

        Bu tarz olayları daha önce de yaşadığını anlatan Cin, "Daha önce de kolu kırılan bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Yoldan geçerken kuryenin kaza yaptığını görüp hastaneye götürmüştüm. Yaşlı bir teyze evini kaybetmişti, onu evine bırakmıştım. Engelli bir abla ve annesi yanlış otobüse binmişlerdi, benim de vicdanım el vermedi onlara da yardımcı olmuştum. Bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

        Olaya ilişkin araç içi kamerasınca kayda alınan görüntülerde, sürücü Cin'in aniden fenalaşan yolcuyu, konuştuktan bir süre sonra otobüsle hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Okula yangın ihbarına gelen itfaiyecilere pastalı sürpriz
        Okula yangın ihbarına gelen itfaiyecilere pastalı sürpriz
        Sivas'ta öğrencilerden yangın ihbarıyla okula çağırdıkları itfaiyecilere al...
        Sivas'ta öğrencilerden yangın ihbarıyla okula çağırdıkları itfaiyecilere al...
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
        Eğriçimen ve Perşembe yaylaları, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
        Eğriçimen ve Perşembe yaylaları, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor
        Sivasspor, Başakşehir maçını kazanmak istiyor
        Sivasspor, Başakşehir maçını kazanmak istiyor
        Ömrünü Kangallara adayan dernek başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti
        Ömrünü Kangallara adayan dernek başkanı kalp krizinden hayatını kaybetti