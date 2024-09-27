Ulaş'ta kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı

Hatice Şahin Arslan ise "Kursumuzda kursiyerlerimize erkek, kadın ve çocuklara yönelik sweat, etek, kadın bluzu, elbise, pantolon, tunik, gömlek ve çocuk giysileri kursu vermekteyiz. Kurs bitimi kursiyerlerimizin diktiği el emeği göz nuru ürünleri sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla müdürlüğün ek binasında kadınlara yönelik erkek, kadın ve çocuk üst giysileri dikim kursu açtıklarını söyledi.

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