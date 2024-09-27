Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş'ta kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş'ta kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik giyim üretim teknolojileri kursu açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla müdürlüğün ek binasında kadınlara yönelik erkek, kadın ve çocuk üst giysileri dikim kursu açtıklarını söyledi.

        Kursa 14 kursiyerin katıldığını belirten Coşgun, "Kursumuzda eğitim, giyim üretim teknolojileri öğretmeni Hatice Şahin Arslan tarafından veriliyor. 13 Haziran 2025'de sona erecek kurs bitimi kursiyerler sınava tabi tutulacak, başarılı olanlara sertifika verilecek." dedi.

        Hatice Şahin Arslan ise "Kursumuzda kursiyerlerimize erkek, kadın ve çocuklara yönelik sweat, etek, kadın bluzu, elbise, pantolon, tunik, gömlek ve çocuk giysileri kursu vermekteyiz. Kurs bitimi kursiyerlerimizin diktiği el emeği göz nuru ürünleri sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Sivas'ta apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi saldırıyı telsizden öğrenmiş
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi saldırıyı telsizden öğrenmiş
        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
        Suşehri'nden kısa kısa
        Suşehri'nden kısa kısa
        Bu kez otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Bu kez otobüste fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Sivas'ta rahatsızlanan yolcunun halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildiği an...
        Sivas'ta rahatsızlanan yolcunun halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildiği an...