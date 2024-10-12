Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından geçiş oyunları üstüne idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

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