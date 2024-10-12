Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından geçiş oyunları üstüne idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel

        Benzer Haberler

        Dipsiz Göl Şelalesi'nde sonbahar renkleri
        Dipsiz Göl Şelalesi'nde sonbahar renkleri
        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi
        Sivas'ta Devlet THM korosu konser verdi
        Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, taraftara umut aşıladı:
        Sivasspor'un kaptanlarından Ziya Erdal, taraftara umut aşıladı:
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
        Sivas ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı