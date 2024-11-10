Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Zara Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları program gerçekleştirildi.

Anma programı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda devam eden programda, Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Kürşat Acar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

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