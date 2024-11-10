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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Sivas'ın Hafik, Ulaş, Şarkışla ve Zara ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:33
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Sivas'ın Hafik, Ulaş, Şarkışla ve Zara ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Habip Görler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Program, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        - Ulaş

        Ulaş Hükümet Konağı bahçesindeki törende Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkan Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İmam Hatip Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda devam eden programda, Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Kürşat Acar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Programa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Şarkışla

        Şarkışla Gülsu Şehitler Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Samet Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Kenan Eker ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

        Anma programı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

        - Zara

        Zara Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Ercan Çelik ve Belediye Başkan Vekili Hasan Şahin, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

        Saat 09:05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Zara Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende, öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları program gerçekleştirildi.

        Programın sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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