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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:02
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        Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
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        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

        Göreve başlamasının ardından kurum ziyaretlerinde bulunan Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel ile görüşerek ilçenin asayiş, güvenlik durumu ve kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra ilçede görev yapan polislerle bir araya gelen Türkmen, güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapan emniyet teşkilatını tebrik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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