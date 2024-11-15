Akıncılar Kaymakamı Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Göreve başlamasının ardından kurum ziyaretlerinde bulunan Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel ile görüşerek ilçenin asayiş, güvenlik durumu ve kurumun işleyişi hakkında bilgi aldı.
Daha sonra ilçede görev yapan polislerle bir araya gelen Türkmen, güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapan emniyet teşkilatını tebrik etti.
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