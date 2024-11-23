Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek
Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi Rey Manaj'ın sakatlığı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 17 puan topladı.
Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.
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