Sivas'ta bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Mehmet Gün (59) yönetimindeki 38 JJ 396 plakalı tır, yoğun kar yağışının etkili olduğu Sivas-Kayseri kara yolunun Pınarbaşı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Bilgi verilmesi üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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