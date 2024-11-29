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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 19 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:42
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 19 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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