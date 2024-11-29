Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 19 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 19 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
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