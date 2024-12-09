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        Sivasspor ligde 4 maçtır kazanamıyor

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Net Global Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:07
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        Sivasspor ligde 4 maçtır kazanamıyor
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Net Global Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 4 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada ise Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, galibiyete hasret kaldı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 15 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

        Sivasspor, ligin 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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