Akıncılar Kaymakamı Türkmen seraları gezdi

Akıncılar'ın potansiyeli ve tarımsal verimliliği açısından Kelkit Vadisi’nin gözde ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Türkmen, yapılacak projeler, modern tarım yöntemleri uygulamalarıyla çiftçilerin üretimlerini ve kazançlarını artırabileceklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Biricik ile seraları gezen Türkmen, çiftçilerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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