Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar Kaymakamı Türkmen seraları gezdi

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, ilçede seracılık faaliyeti yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen seraları gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, ilçede seracılık faaliyeti yapan çiftçileri ziyaret etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Biricik ile seraları gezen Türkmen, çiftçilerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Akıncılar'ın potansiyeli ve tarımsal verimliliği açısından Kelkit Vadisi’nin gözde ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Türkmen, yapılacak projeler, modern tarım yöntemleri uygulamalarıyla çiftçilerin üretimlerini ve kazançlarını artırabileceklerini ifade etti.

        Türkmen, çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlarda yanıcı ve yakıcı madde ele...
        Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlarda yanıcı ve yakıcı madde ele...
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Sivas'ta sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
        Sivas'ta sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
        Sivasspor Kulübünden Rey Manaj açıklaması:
        Sivasspor Kulübünden Rey Manaj açıklaması:
        Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
        Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı