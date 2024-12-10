Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun, minyatür kale oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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