Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından hedefsiz oyun, minyatür kale oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Akıncılar Kaymakamı Türkmen seraları gezdi
        Akıncılar Kaymakamı Türkmen seraları gezdi
        Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlarda yanıcı ve yakıcı madde ele...
        Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi taraftarlarda yanıcı ve yakıcı madde ele...
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Sivas'ta sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
        Sivas'ta sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
        Sivasspor Kulübünden Rey Manaj açıklaması:
        Sivasspor Kulübünden Rey Manaj açıklaması:
        Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi
        Sivas'ta 1 milyon 540 bin makaron ele geçirildi