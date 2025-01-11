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        Eğitim Bir-Sen Zara'da kitap tahlil programı düzenledi

        Sivas'ın Zara ilçesinde Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi 6. Dönem Kitap Tahlil etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:36
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        Eğitim Bir-Sen Zara'da kitap tahlil programı düzenledi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi 6. Dönem Kitap Tahlil etkinliği düzenlendi.

        Zara Millet Konağı'nda düzenlenen etkinlikte, Bünyamin Yuvacı tarafından Roger Garaudy'e ait "İnsanlığın Medeniyet Destanı" adlı eserinin tahlili gerçekleştirildi.

        Eğitim-Bir-Sen Zara Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, "Bizler sadece sendikacılıktan ibaret bir camia değiliz. Kültür, sanat, bilim, yurt içi ve dışı tur düzenleme konularında da temsilcilerimi ve üyelerimizle etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar 49 kitap tahlili gerçekleştirdik. Tahlil etkinliklerimizi yıllardır Sivas merkezinde yaptık, ilk kez bir ilçemizde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sivas merkez ve ilçelerindeki sendika temsilci ve üyelerinin katıldığı etkinlik sonunda müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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