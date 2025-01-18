Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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