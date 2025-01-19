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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:39
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, Trabzon'a giderek kampa girecek.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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