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        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta debi geçen yıla göre düştü

        SERHAT ZAFER - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ocak ayında gerçekleştirilen ölçümlerde debi, geçen yıla göre büyük oranda düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:43
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        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta debi geçen yıla göre düştü
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        SERHAT ZAFER - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ocak ayında gerçekleştirilen ölçümlerde debi, geçen yıla göre büyük oranda düştü.

        AA muhabirinin Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ırmağın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ocak ayında saniyede 24,7 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 5,95 metreküp olarak belirlendi.

        Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl saniyede 30 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi, bu sene aynı dönemde saniyede 9,82 metreküp ölçüldü.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin ciddi manada küresel ısınmadan etkilendiğini belirtti.

        Türkiye'nin de ciddi kuraklıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kartal, kuraklığı yaşayacak illerin başında da İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu şehirlerinin geldiğine dikkati çekerek, "Daha sonrasında ise Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri geliyor. Küresel ısınma ciddi boyutta kendisini göstermeye başladı." dedi.

        - "Mevsim kaymaları yaşanıyor"

        Uzun yıllar ortalamasına göre ocakta yağışların fazla olduğunu ancak son yıllarda bu tablonun değiştiğini kaydeden Kartal, "Yağış miktarlarının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. Bu da Kızılırmak gibi Türkiye'nin önemli akarsuyunun debisinde ciddi oranda düşüşlere sebep oluyor." diye konuştu.

        Kartal, mevsim kaymaları nedeniyle yağış rekoltelerinin aydan aya gecikerek geldiğini dile getirerek, "Son 3 yılı incelediğimizde İç Anadolu ve özelde Sivas'ta yağışların kaydığını görüyoruz. Öngörümüz, şubatta yağışların artacağı yönünde. Daha sonra gelecek ilkbaharda bunun düzelmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kızılırmak'ta son 10 yılın ocak ayı verileri

        Son 10 yılın ocak aylarında yapılan ölçümlere göre Kızılırmak'taki ortalama debi değerleri şöyle:

        Yıl Sivas girişi (Dikmencik) Sivas çıkışı (Söğütlühan)
        2016 14,00 m³/s 17,60 m³/s
        2017 6,24 m³/s 9,67 m³/s
        2018 6,87 m³/s 9,95 m³/
        2019 29,20 m³/s 34,40 m³/s
        2020 4,67 m³/s 6,55 m³/s
        2021 5,03 m³/s 6,89 m³/s
        2022 5,01 m³/s 7,81 m³/s
        2023 3,51 m³/s 6,57 m³/s
        2024 24,70 m³/s 30,00 m³/s
        2025 5,95 m³/s 9,82 m³/s

        - Kızılırmak

        Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip.

        Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş yatağa ve düzensiz rejime sahip Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk gibi çok sayıda baraj bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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