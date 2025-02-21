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        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu

        Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:04
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        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu
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        Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevindeyken 24 Ocak'ta Sivas İl Milli Eğitim Müdürü görevine atanan Fatih Erdoğan, öğretmenevinde basın mensuplarıyla tanışma programında bir araya geldi.

        Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının Sivas'taki temsilcisi olarak göreve başladıklarını, devletin vizyonu, misyonu ve ortaya koyduğu fikirler doğrultusunda çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

        Tarihte bir figüran değil, tarih yazan nesilleri yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Sivas eğitim anlamında ciddi bir alt yapıya sahip, bize düşen de bu mevcut durumu daha ileri taşımak. Eğitim öğretimde kalite ile alakalı çalışmalarımız olacak. Mesleki eğitimle ilgili çalışmalarımız olacak. Burada eğitim açısından çok ciddi bir problem yok. Sivas ile alakalı ciddi çalışmalar yapılmış. Ciddi başarılar var. Biz ihtiyaç olan kısımları tekrar değerlendireceğiz. Problemleri çözerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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