Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevindeyken 24 Ocak'ta Sivas İl Milli Eğitim Müdürü görevine atanan Fatih Erdoğan, öğretmenevinde basın mensuplarıyla tanışma programında bir araya geldi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının Sivas'taki temsilcisi olarak göreve başladıklarını, devletin vizyonu, misyonu ve ortaya koyduğu fikirler doğrultusunda çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Tarihte bir figüran değil, tarih yazan nesilleri yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sivas eğitim anlamında ciddi bir alt yapıya sahip, bize düşen de bu mevcut durumu daha ileri taşımak. Eğitim öğretimde kalite ile alakalı çalışmalarımız olacak. Mesleki eğitimle ilgili çalışmalarımız olacak. Burada eğitim açısından çok ciddi bir problem yok. Sivas ile alakalı ciddi çalışmalar yapılmış. Ciddi başarılar var. Biz ihtiyaç olan kısımları tekrar değerlendireceğiz. Problemleri çözerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."