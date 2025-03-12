Ulaş'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Saffet Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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