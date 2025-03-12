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        Ulaş'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:18
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        Ulaş'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdür Yardımcısı Saffet Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Programda, öğrencilerin hazırladığı "İstiklal Marşı'nın Yazılışı" temalı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Programa, İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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